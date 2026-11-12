Merkezefendi'de başkan vekilliğine 3. turda Yeni Parti'li Osman Bartal seçildi

Merkezefendi Belediyesi Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine Yeni Parti'li Meclis Üyesi Osman Bartal seçildi.

Merkezefendi Belediye Meclisi, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Yeni Parti grubu meclis üyesi Osman Bartal'ı, AK Parti grubu ise meclis üyesi Yavuz Aki'yi aday gösterdi. MHP ve CHP aday çıkarmadı.

Yapılan ilk tur oylamasında Bartal 21, Aki 13 oy aldı, 1 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle seçim 2. tura kaldı.

Gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Bartal 22, Aki 13 oy alırken 1 oy da boş çıktı. Bu turda da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamalarına geçildi, bu turda Bartal 22 oy, Aki ise 14 oy aldı.

Bartal, seçimin ardından yaptığı konuşmada, seçimin siyasi bir yarış olduğunu, bundan sonraki süreçte meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceklerini belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "irtikap" soruşturmasında, aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmış, Doğan ile 4 şüpheli 31 Ekim'de tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Doğan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.