Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek vereceklerini belirterek, su fiyatlarını indireceklerini ve emeklilere sosyal destek sağlayacaklarını açıkladı.

14.03.2024 13:45  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek vereceklerini belirterek, "Mersin halkı suyu pahalıya tüketiyor. Biz göreve gelir gelmez su fiyatlarını indireceğiz. Dar gelirli ve emekli vatandaşlarımıza belli limitlere kadar ücretsiz su, ayrıca yine emeklilerimize 10 bin TL'ye kadar sosyal destek vereceğiz" dedi.

Öğrencilere 10 GB internet, burs ve dijital dershane müjdeleri veren Soydan, emeklileri de unutmayarak, onlara da 10 bin TL'lik sosyal destek vereceklerini açıkladı. Sosyal belediyeciliğin önemli olduğuna dikkat çeken Soydan, "Biz göreve geldiğimizde şuan sunulan sosyal yardım ve destekleri daha da arttıracağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Belli limitlere kadar ücretsiz su vereceğiz. Yılların emeğini vermiş, yaş almış vatandaşlarımızı da unutmadık. Emeklilerimize de 10 bin TL sosyal destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"100 projeyi sadece sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün"

Amaçlarının kimseyi eleştirmek olmadığını vurgulayan Soydan, "Hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Ancak biz aday olduğumuza göre, 100 proje açıkladığımıza göre demek ki bu kentte her şey iyi değil. 'Mersin kötü yönetiliyor' derken boşuna söylemedik. Vatandaşlarımızın geri bildirimleri var, şikayetleri var. Mersin keşke reklam afişlerindeki gibi memnun olsa ve hiç sorunu olmasa. Ama öyle değil. 100 projeyi sadece bir sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün. Biz bu sorunları ve diğer sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

"Bahanelere sığınacak vaktimiz yok"

Mersin'in her geçen gün geriye gittiğinin altını çizen Soydan, "Bizim bahanelere sığınacak vaktimiz yok. Tüm bakanlarla görüşebiliriz. Her kapıyı çalarız. Büyükşehir Belediyesinin devasa bütçesi var. Ama hizmet aynı oranda değil. Gelişmişlik aynı oranda değil. Memnuniyet aynı oranda değil. Kent algı ile değil, üretken ve samimi olarak yönetilir" şeklinde konuştu.

Projelerinin Mersin'in sorunlarını ve eksiklerini gösterdiğini anlatan Serdar Soydan, şöyle devam etti: "Her gün bu kentin sokaklarındayız. Aday olmadan önce de ben bu buradaydım. Siyasetin her kademesinde görev aldım. Sorunları yerinde gördüm. Aynı sorunlar devam ediyor. Şayet bu kentin sorunları yıllardır değişmiyorsa o zaman özeleştiri yapmak lazım. Planlamaları doğru yapmak lazım. Biz 100 projemizi boşuna açıklamadık. Sadece 100 projeyi dolduralım diye de açıklamadık. Hepsinin üzerinde de tek tek çalıştık. Çünkü her biri Mersin'in bir ihtiyacını gideriyor, bir sorununu çözüyor. Emin olun yüz değil, 200 proje bile açıklayabilirdik." - MERSİN

Kaynak: İHA

Serdar Soydan, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • amd turion: Emeklilere destek vermek belediye başkanın işimidir! Emekli ödediği primin karşılığını istesin, vatandaş olsun. 0 0 Yanıtla

13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman Belediyesi’nden motivasyon tabelası “Büyükşehir“ ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı Batman Belediyesi'nden motivasyon tabelası! "Büyükşehir" ifadesi sosyal medya yorumları sonrası perdeyle kapatıldı
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:48 Adana’da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak Adana'da 10 sondaj kuyusuyla petrol aranacak
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
13:05 Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan’a dava açıyor Ferhat Göçer, filminde şarkısını izinsiz kullanan Nuri Bilge Ceylan'a dava açıyor
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
11:52 Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum Putin, genel seçim öncesinde halka seslendi: Tüm vatandaşları sandık başına çağırıyorum
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 14:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement