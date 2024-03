Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek verecek

Politika

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli ve emeklilere destek vereceklerini belirterek, "Mersin halkı suyu pahalıya tüketiyor. Biz göreve gelir gelmez su fiyatlarını indireceğiz. Dar gelirli ve emekli vatandaşlarımıza belli limitlere kadar ücretsiz su, ayrıca yine emeklilerimize 10 bin TL'ye kadar sosyal destek vereceğiz" dedi.

Öğrencilere 10 GB internet, burs ve dijital dershane müjdeleri veren Soydan, emeklileri de unutmayarak, onlara da 10 bin TL'lik sosyal destek vereceklerini açıkladı. Sosyal belediyeciliğin önemli olduğuna dikkat çeken Soydan, "Biz göreve geldiğimizde şuan sunulan sosyal yardım ve destekleri daha da arttıracağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Belli limitlere kadar ücretsiz su vereceğiz. Yılların emeğini vermiş, yaş almış vatandaşlarımızı da unutmadık. Emeklilerimize de 10 bin TL sosyal destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"100 projeyi sadece sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün"

Amaçlarının kimseyi eleştirmek olmadığını vurgulayan Soydan, "Hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Ancak biz aday olduğumuza göre, 100 proje açıkladığımıza göre demek ki bu kentte her şey iyi değil. 'Mersin kötü yönetiliyor' derken boşuna söylemedik. Vatandaşlarımızın geri bildirimleri var, şikayetleri var. Mersin keşke reklam afişlerindeki gibi memnun olsa ve hiç sorunu olmasa. Ama öyle değil. 100 projeyi sadece bir sayı olarak değil, 100 eksik, 100 sorun olarak görün. Biz bu sorunları ve diğer sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

"Bahanelere sığınacak vaktimiz yok"

Mersin'in her geçen gün geriye gittiğinin altını çizen Soydan, "Bizim bahanelere sığınacak vaktimiz yok. Tüm bakanlarla görüşebiliriz. Her kapıyı çalarız. Büyükşehir Belediyesinin devasa bütçesi var. Ama hizmet aynı oranda değil. Gelişmişlik aynı oranda değil. Memnuniyet aynı oranda değil. Kent algı ile değil, üretken ve samimi olarak yönetilir" şeklinde konuştu.

Projelerinin Mersin'in sorunlarını ve eksiklerini gösterdiğini anlatan Serdar Soydan, şöyle devam etti: "Her gün bu kentin sokaklarındayız. Aday olmadan önce de ben bu buradaydım. Siyasetin her kademesinde görev aldım. Sorunları yerinde gördüm. Aynı sorunlar devam ediyor. Şayet bu kentin sorunları yıllardır değişmiyorsa o zaman özeleştiri yapmak lazım. Planlamaları doğru yapmak lazım. Biz 100 projemizi boşuna açıklamadık. Sadece 100 projeyi dolduralım diye de açıklamadık. Hepsinin üzerinde de tek tek çalıştık. Çünkü her biri Mersin'in bir ihtiyacını gideriyor, bir sorununu çözüyor. Emin olun yüz değil, 200 proje bile açıklayabilirdik." - MERSİN