Mersin'in Mut ilçesinde İki Kadın Muhtar Adayı Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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Politika

Mersin'in Mut ilçesinde İki Kadın Muhtar Adayı Seçimleri Kazandı

Mersin\'in Mut ilçesinde İki Kadın Muhtar Adayı Seçimleri Kazandı

Mersin'in Mut ilçesinde gerçekleşen mahalli idareler genel seçimlerinde, Fatma Ayan ve Fatma Dorla isimli iki kadın muhtar adayı seçimleri kazanarak muhtar seçildi. Ayan, Tuğrul Mahallesi'nde 63 oy alarak muhtar seçilirken, Dorla ise Çömelek Mahallesi'nde 125 oy alarak muhtar seçildi. İki kadın muhtar da görevlerine başlamak için mazbatalarını aldı ve mahallelerinde hizmet etmek için çalışacaklarını ifade etti.

16.04.2024 08:48  Güncelleme: 08:50
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Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı ilk defa seçimleri kazanarak muhtar seçildi ve mazbatalarını alıp göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan Fatma Ayan (59), 120 oydan 63'ünü alarak erkek rakibini geride bırakıp Tuğrul Mahallesi'ne muhtar seçildi. Fatma Dorla ise (49) erkek muhtar adayı karşısında 244 oyun 125'ini alarak Çömelek Mahallesi'nde muhtar seçildi. Muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Tuğrul Mahalle Muhtarı Fatma Ayan, "İlk defa Mut ilçemizde 2 kadın aday muhtar olarak seçildik. Atatürk'ün biz kadınlara vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkından yola çıkarak biz de aday olduk. Mut'a bir kadın eli değsin istedik ve çalışmalarımız sonucunda gece gündüz çalışarak bu hedefimize ulaştık. Mahallemizi bir üst seviyeye getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

Çömelek Mahalle Muhtarı seçilen Fatma Dorla ise, "Önceki seçimde adaylığımı koymuştum. Bir kadın olarak köye kadın eli değmesini istiyordum önceki seçimde kaybettim. 6 adayın içinde ikinci sıraya yerleştim. Benim için avantaj olacağını düşündüm. İkinci sıraya gelmek benim için büyük bir başarıydı. Tekrarını denemek istedim tekrarında da 31 Mart 2024 tarihinde bir seçime girdik. Karşımdaki rakibim eski muhtardı. Bir tane aday vardı eski muhtar. 119 oy o aldı 125 oy ben aldım. Ben birinci geldim. Köyüm için en iyi hizmeti güzel bir şekilde yapacağıma eminim kendime güveniyorum. İstiyorum ki her yerde bir kadının eli değsin istiyorum. Çömelek için de benim elim inşallah uğurlu gelecek her şey güzel olacak" diye konuştu.

Çömelek Mahallesi'nin eksiklerine değinen Dorla, "Yollarda şu anda gerçekten ciddi anlamda sıkıntı var. Sularımız yazın yetersiz. Ulaşımımız yok. Gögden yaylasının yolu şu anda çok berbat durumda oranın asfalt yapılması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz inşallah. Daha çok sorunlar var ama ileriye dönük yavaş yavaş tek tek inşallah bunları çözeceğime eminim bir kadın olarak" diyerek sözlerini bitirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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