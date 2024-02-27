Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bağımsız aday olarak seçimlere girecek

Politika

Mersin'ın Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Birçok haksızlığa ve çeşitli engellemelere rağmen seçimlere bağımsız aday olarak gireceğim" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, Yeni Mahalle, Akdeniz Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'ndeki kadın üretici pazarlarını gezerek, üreticiler ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Adaylık sürecini anlatan Tarhan, CHP Genel Merkezi tarafından adayların eğilim yoklaması ve anketlere göre değerlendirileceğinin söylendiğini, bunun üzerine de CHP'den belediye başkanlığı adaylığı için başvuru yaptığını ifade etti.

Anketlerde yüksek oranda çıkmasına rağmen adaylığının gerçekleşmediğini belirten Tarhan, şöyle devam etti:

"Halktan gelen talep üzerine bağımsız aday olarak başvurumu yaptım. Birtakım çevreler bu adaylığımı engellemek istediler. Seçme ve seçilme hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. Bunun nedeni ise yapılan anketlerde yüksek çıkmam. Bu nedenle de bağımsız adaylığımın düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdular. Bağımsız adaylığımın önüne geçmek için çeşitli engellemeler yaptılar. Fakat adaletin galip geleceğine inanıyordum. İl Seçim Kurulu tarafından tüm yaptığım başvuruların yasal olduğu ve kesin karar alınarak adaylığımın devam edeceğiyle ilgili sonuç alındı. Birçok haksızlığa ve çeşitli engellemelere rağmen seçimlere bağımsız aday olarak gireceğim." - MERSİN