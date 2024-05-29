Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan: Halkıma hizmet için bu makama oturdum - Son Dakika
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Politika

Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan: Halkıma hizmet için bu makama oturdum

Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan: Halkıma hizmet için bu makama oturdum

Seçildiği günden bu yana halkına hizmet etmek için görev yaptığını belirten Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, belediyenin zor şartlar ve borçlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Particilik yapmadığını vurgulayan Orhan, vatandaşlara hizmet etmekten vazgeçmeyeceğini ifade etti.

29.05.2024 09:25  Güncelleme: 09:26
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Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Seçildiğim günden bu yana halkıma hizmet için bu makama oturdum" dedi.

Seçimden sonra zor şartlar ve borçlu bir belediye teslim aldığına dikkat çeken Orhan, yaptığı açıklamada, "Mut ilçesine başkan seçildiğim günden bu yana vatandaşlarımla iç içeyim. İYİ Partiden belediye başkanı seçildim ama artık particilik yok ben onlara hizmet için bu koltuktayım. Belediyeyi borçlu teslim aldım ama asla vatandaşlarıma hizmet etmekten vazgeçmem. Belediyenin bütçesi dar ve kısıtlı olduğu halde imkanlar dahilinde ilçeme hizmet etmek için elimden gelen gayreti göstereceğim" diye konuştu.

Halkın iyi gününde, kötü gününde hep yanında olacağının altını çizen Orhan, şunları kaydetti:

"Hangi partili olursa olsun ayırt etmeden dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip çare bulmak için gayret göstereceğim. İnanın belediye bütçesi çok kısıtlı. Bu hep böyle gidecek anlamına gelmez. Sokak ve cadde yollarının ne halde olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle o cadde ve sokaklardaki yolların yapımı için en kısa zamanda çalışmaya başlayacağız. Bu konuda vatandaşlarım rahat olsunlar. Belediye hizmetleri, gelir gider harcamalarını bizzat takip etmekteyim. Personelim daima gözetimim altında olacak. Ekonomisi tarıma dayalı olan Mut ilçesinde tarımsal üretimlerin yapıldığı arazi yollarının bakım çalışmalarına da başladık."

Orhan, "İlçe halkımı ayrım yapmadan sorunlarını dinlemeye ve sorunlarına çare bulmaya devam edeceğim. Beni bu mevkie getiren, oy veren ve vermeyen kim olursa olsun onlara hizmet vereceğim. İlçeme hizmet etmekten kimse beni alı koyamaz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan: Halkıma hizmet için bu makama oturdum - Son Dakika

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