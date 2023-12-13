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Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa talip - Son Dakika
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Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa talip

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, 2024 yılında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde yeniden başkan olmak için MHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu. Şeker, beş yıl boyunca ilçe halkına hizmet verdiğini ve projeleriyle devam edeceğini belirtti.

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa talip
13.12.2023 - 16:30,  Güncelleme: 16:38
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Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa yenden talip oldu.

Şeker, 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerde yeniden başkanı olmak için MHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından açıklama yapan Şeker, beş yıl boyunca ilçe halkından kazandıklarını yine ilçe halkına harcadıklarını belirterek, "Mut halkına söz verdiğimiz gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Belediyenin gelirini yedirmedik yedirmemeye devam edeceğiz. Beş yıl boyunca projelerimizle hizmet verdik. Bir beş yıl daha yapacak olduğumuz projelerimiz var bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Mut ilçesinin dürüst bir şekilde yönetilebileceğini gösterdik. Belediye meclisinde çoğunluktayız yine çoğunluk olmamız gerek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa talip - Son Dakika
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