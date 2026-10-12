Mersin Yenişehir\'de Çağdaş Dutlu 4 tur sonunda 19 oyla başkanvekili seçildi

Mersin'in merkez ilçelerinden Yenişehir Belediyesinde, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından başkanvekilliği seçimi yapıldı. 4 tur süren seçimde CHP'li Meclis Üyesi Çağdaş Dutlu, 19 oy alarak Yenişehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP'li Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanmasının ardından Yenişehir Belediye Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Seçimin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, 37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde çoğunluğun CHP'de olması dikkat çekti. Seçimde CHP'nin resmi adayı Hülya Günel'in yanı sıra, CHP'li meclis üyeleri Çağdaş Dutlu ve Özgür Emire ile Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Abbas Özdiker yarıştı.

İlk turda Dutlu ve Emire öne çıktı

Seçimin ilk turunda Hülya Günel 4, Özgür Emire 14, Çağdaş Dutlu 13 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Abbas Özdiker 4 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda Günel'in oyu 1'e düşerken, Özgür Emire 17, Çağdaş Dutlu 15, Abbas Özdiker ise 4 oy aldı. Üçüncü turda Çağdaş Dutlu ile Özgür Emire arasındaki fark 1 oya inerken, CHP'nin resmi adayı Hülya Günel bu turda hiç oy alamadı.

Dördüncü turda başkanvekili belli oldu

Seçimin dördüncü ve son turunda en çok oy alan Çağdaş Dutlu ile Özgür Emire yarıştı. Yapılan oylamada 19 oy alan Çağdaş Dutlu, Yenişehir Belediye Başkanvekilliğine seçildi. Özgür Emire ise 17 oyda kaldı.