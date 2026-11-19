Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu zirvesinden önce ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik çabaların arttığı bir dönemde Almanya'nın başkenti Berlin önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Almanya Başbakanlığında Ukrayna'ya destek veren ülkelerin hükümet ve devlet başkanının yanı sıra dışişleri bakanları tarafından da temsil edilecek toplam 35 ülkenin katılımıyla Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi düzenleniyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz zirve öncesinde ABD'li müzakereciler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile görüşme gerçekleştirdi.

Kushner, Almanya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Witkoff ile Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Avrupalı liderlerle bir araya geleceğini belirterek, "Önceliğimiz Ukrayna ve Avrupa ile koordinasyonu güçlendirmek, kalıcı barışın temel unsurları üzerinde ortak bir tutum geliştirmek ve çok taraflı müzakerelerin gündemini belirlemek" ifadelerini kullanmıştı. Kushner, görüşmelerde Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması, Avrupa'da istikrarın güçlendirilmesi ve gelecekteki çatışma riskinin azaltılmasının ele alınacağını belirtmişti.

Zirveye Türkiye'den Milli Savunma Bakanı Güler katılıyor

Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde Ukrayna-Rusya müzakerelerinin sonraki süreçlerinde atılacak adımlar, Ukrayna'ya daha fazla destek sağlanması ve uzun vadeli barış koruma ve ülkenin yeniden inşası başlıkları ele alınacak. Zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın yanı sıra 30'dan fazla ülkenin hükümet ve devlet başkanı ve dışişleri bakanı ile Avrupa kurumlarının temsilcileri katılacak. Zirvede Türkiye'yi ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.