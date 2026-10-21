Merz, Ukrayna'nın teslim olmasının hepimizin teslim olması anlamına geldiğini söyledi - Son Dakika
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Merz, Ukrayna'nın teslim olmasının hepimizin teslim olması anlamına geldiğini söyledi

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Merz, Ukrayna\'nın teslim olmasının hepimizin teslim olması anlamına geldiğini söyledi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Rusya ile anlaşma çağrısına tepki gösterdi. Merz, Berlin'deki toplantıda Ukrayna'nın teslim olmasının söz konusu bile olamayacağını, bunun hepimizin teslim olması anlamına geleceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Rusya ile anlaşması yönünde yaptığı baskıya tepki göstererek, "Ukrayna'nın teslim olması söz konusu bile değil. Ukrayna'nın teslim olması, hatta şartsız teslim olması söz konusu bile olamaz. Çünkü bu hepimizin teslim olması anlamına gelir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya ile anlaşma yapması çağrısında bulunarak savaşın sona erdirilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına Almanya'dan tepki geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Berlin Küresel Diyaloğunun 4'üncü kez düzenlenen toplantısına katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Trump'ın Ukrayna'ya baskısına tepki göstererek, "Ukrayna'ya verdiğimiz destek bu savaşı uzatma amacı taşımıyor. Ukrayna'nın teslim olması söz konusu bile değil. Ukrayna'nın teslim olması, hatta şartsız teslim olması söz konusu bile olamaz. Çünkü bu, hepimizin teslim olması anlamına gelir" diye konuştu. Merz, "Ukrayna'ya bu savaşı uzatmak için destek vermiyoruz" dedi. Savaşı sona erdirme çabalarına bağlı olduklarını belirten Merz, Almanya ve Avrupalıların her an görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Çin ile ticaret savaşı görmüyor ve adil rekabet istiyor

Başbakan Merz'e göre Almanya için şu anda en büyük tehdit Rusya'dan geliyor. Merz, "Şu anda en büyük endişem ekonomimiz, ABD veya Çin değil, Rusya'nın toplumumuz üzerindeki etkisi. Sabotaj eylemleri ve iletişim sistemlerine yönelik hibrit saldırılarla Almanya'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

Merz, Rusya'nın Almanya'ya yönelik hibrit saldırılarının boyutunun halen hafife alındığı yönündeki tespitini de bir kez daha dile getirdi. Merz AB içinde Pekin ile bir ticaret savaşı öngörmediğini de vurguladı. Avrupa Birliği'nin (AB) otomotiv sektöründe başta olmak üzere küresel ticarette haksız uygulamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Merz, "Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Ancak bu, Çin ile bir ticaret savaşının başlangıcı değil. Barışçıl çözümler arıyoruz, ancak bunun temel ön şartı adil ticaret ve rekabettir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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