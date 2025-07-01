Merzifon\'da İçme Suyu Projesi İçin Sözleşme İmzalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depoları tamamen yenileniyor. Merzifon Belediyesi'nin hayata geçireceği 25 Milyon Euro bütçeli projenin sözleşmesi törenle imzalandı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Merzifon tarihinin en ihtiyaçlı ve en büyük yatırımlı projesinin bu anlamlı gününün mutluluğunu birlikte paylaştık. Bundan sonraki süreçte karşılaşacağımız güçleri de birlikte göğüsleyerek, projemizin yapım aşamasını da olabilecek en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Dünya Bankası'ndan sağlanan kredinin 2049 yılına kadar ödeneceğini anlatıp kullanım ömrünü tamamlamış su hattı nedeniyle yılda ortalama bin arızaya müdahale edildiğine değinen Başkan Kargı, projenin tamamlanmasıyla elektrik ve bakım maliyetlerinden de büyük ölçüde tasarruf sağlanacağını söyledi.

Göreve geldikleri ilk dönemden bu yana projenin zorlu hazırlık sürecini tamamlamak için meşakkatli bir mesai harcandığının altını çizen Kargı, "Yapım aşamasına kadar geldiğimiz 'Merzifon içme suyu şebekesi, isale hatları ve içme suyu depolarının yenilenmesi projesinin yüklenici firma ile sözleşmesini imzalayarak büyük gurur yaşıyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılımın olduğu imza töreninde Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaarslan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, protokol üyeleri de yer aldı. - AMASYA