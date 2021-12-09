Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı - Son Dakika

Seçim giderek siyasetin gündemine girmeye başladı, anketler de üst üste yayınlanıyor. Açıklanan anketler iktidar cephesi açısından çok umut verici değil. MetroPOLL de Kasım 2021 anket sonuçlarını yayımlamaya başladı. Yayınlanan anketler içinde iktidarı sevindirmeye en yakın oran da MetroPOLL'un araştırmasında çıksa da, MHP'nin baraj altı görünmesi Cumhur İttifakı açısından çok da iyi bir haber değil.

AK PARTİ YÜZDE 26'DA

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 26'da kaldı. Aynı ankette kararsızlar dağıtılmadan CHP'nin oy oranı yüzde 17.1 olurken İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 11.3 olarak ölçüldü. Ankette kararsızlar dağıtılmadan MHP'nin oy oranının yüzde 5'te kalması dikkat çekti.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

MetroPOLL'ün Kasım 2021 anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra çıkan sonuçlar da dikkat çekti. Ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.2 olarak belirenirken CHP'nin oy oranı ise yüzde 22.6 olarak belirlendi. Millet İttifakı'nın diğer ortağı İYİ Parti'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı 14.9 olurken, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin oy oranı yüzde 6.6'da kaldı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle oldu:

ANKETE GÖRE MHP YENİ SEÇİM BARAJINDA DA BARAJ ALTI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP ile birlikte yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında yüzde 10 olan seçim barajının "yüzde 7 olarak netleştiği" açıklamasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de seçim barajının "yüzde 7 olarak tescillendiğini" duyurmuştu. MetroPOLL'ün son anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra MHP, yeni seçim barajı olan yüzde 7'nin de altında kalıyor.

YÜZDE 5 TARTIŞMALARI YAŞANMIŞTI

AK Parti seçim barajı konusunda geçen Mayıs ayında parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda yüzde 5 ve 7 olmak üzere iki seçenekli öneriyle MHP'ye gitmişti. AK Parti içinde, 2018 seçimlerinde ittifak yolunun açılmasıyla yüksek seçim barajının çok anlamlı kalmadığı, tersine bu durumun muhalif seçmeni, barajı geçmesi için HDP'ye yönelttiği yorumu yapılıyordu. Bu nedenle de yüzde 10 barajını yüzde 7'ye indirerek, HDP'ye giden emanet oyların esas partilerine döneceği hesabı yapılıyordu.

Her seçim bölgesinin 7 milletvekili çıkaracak şekilde düzenleneceği "daraltılmış bölge" ile birlikte yüzde 5 seçim barajı uygulaması halinde, AK Parti'nin daha fazla milletvekili çıkaracağı hesabı yapılıyordu.

Ancak MHP dar ve daraltılmış bölge sisteminde, baraj otomatik olarak yükseleceği için AK Parti ve CHP ile Doğu ve Güneydoğu'da baraj sorunu bulunmayan HDP'nin daha fazla milletvekili çıkaracağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.