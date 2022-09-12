MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı - Son Dakika
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MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı

12.09.2022 22:55
MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı

Katıldığı canlı yayında son anket sonuçlarına ilişkin bilgi veren MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 puan önünde olduğunu ifade etti.

20233 seçimlerinde muhalefetin olası Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gösteriliyor. Şu ana kadar ne 6'lı masadan ne de Yavaş kanadından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak kamuoyunda Yavaş'a yönelik oluşan yoğun ilgi, doğal olarak Yavaş'ı anketlerde seçenek haline getiriyor.Son olarak Ruşen Çakır'ın programına konuk olan MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, programda anket sonuçlarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

"AÇIK ARA HERKESİ GEÇİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerden 'kasti' olarak birinci çıkarıldığı yönündeki iddialara yanıt veren Sencar, "Bizim cumhurbaşkanı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş, açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener oldukça gerisinde. Bunu insanlar Mansur Yavaş'a özel bir şey yaptığımız şeklinde algılıyorlar. Benim Mansur Yavaş ile bir gönül ilişkim yok" dedi.

"MANSUR YAVAŞ 15 PUAN ÖNDE"

Sencar, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündeme geldiğinde beri soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok. Erdoğan dahil. Erdoğan mı Mansur mu diye sorduğumuzda 15 puanla Mansur önde çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı - Son Dakika
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