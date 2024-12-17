Mevlana, 751. Yılında Anıldı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mutasavvıf ve Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 751. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Büyük mutasavvıf ve gönül insanı Mevlana'yı, vefatının 751'inci yıl dönümünde, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mevlana'nın tüm insanların eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın mümkün olduğuna işaret eden sözlerini; çağları aşarak nesilden nesile ulaşan bilgelik, hikmet ve hoşgörü çağrılarını duymaya, anlamaya ve yaşamaya insanlık olarak her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız."