Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Kabir ziyareti esnasında Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuğun kim olduğu herkes tarafından merak edildi. Edindiğimiz bilgiye göre; o çocuk Bahçeli'nin sağ kolu İzzet Ulvi Yönter'in oğlu...

04.04.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli, 4 Şubat tarihinden sonra ilk kez, partisinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederken görüntülendi. Bahçeli, ziyareti sonrasında da parti genel merkezine geçti.

O ÇOCUK KİM?

Kabir ziyareti esnasında bir görüntü dikkat çekti. Bahçeli, dua ettikten sonra eliyle işaret ederek yanına çağırdığı çocuktan Türkeş'in mezarına karanfil bırakmasını istedi. O anları ekranları başından izleyenler bu çocuğun kim olduğunu merak etti. Haberler.com olarak edindiğimiz bilgiye göre; Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in oğlu...

Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

ÇAKARLI ARAÇLA GETİRİLDİ

İzzet Ulvi Yönter'in isminin Kaan olduğu öğrenilen oğlunu çakarlı araçla mezarlığa getirdiği anlar da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli\'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

İzzet Ulvi Yönter, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Uuu bbb:
    milletin evlaatlari hapiste apo sever..... 46 44 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    devletin imkanları artık kendilerini geçtik küçük çocukları için bile seferber ediliyor. HANI HARAM DI ??? 47 29 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Devlet Beyin dublörü olabilir mi bugün mezarı ziyaret eden. 21 24 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    audi yi boykot edip miting alanına Audi ile gelen özel den daha masum bir olay.. 32 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baska kim olcak sehit ve gazi evladı olacak degil ya. 39 3 Yanıtla
  • şakir:
    BEN MERAK ETMEDİM AMA 28 2 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Heee ..sinan ateş i öldürtüp çocukların yetim kalmasına sebep olan herif 13 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    emekli olmuyormu bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:50:22. #7.13#
SON DAKİKA: Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement