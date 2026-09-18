Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kurul ayrıca YENİ Parti'ye katılan 9 milletvekili hakkındaki dosyaların işlemden kaldırıldığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) alınan karar doğrultusunda Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut olmak üzere 9 milletvekili hakkındaki dosyaların milletvekillerinin YENİ Parti'ye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise alınan karar doğrultusunda partiden ihraç edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi - Son Dakika
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