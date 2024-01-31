MHP, Ankara\'da 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. - ANKARA
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
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