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MHP, Ankara'da 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Son Dakika
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Politika

MHP, Ankara'da 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, Ankara\'da 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ankara'da 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe ve 46 belde olmak üzere toplamda 55 belediye başkan adayını açıkladı. Parti, seçimlere güçlü bir şekilde girmek için adaylarını belirlemeye devam ediyor.

31.01.2024 13:27
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MHP, 1 büyükşehir ilçe, 8 ilçe, 46 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP, Ankara'da 55 belediye başkan adayını daha açıkladı - Son Dakika
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