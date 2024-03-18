MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.
Ankara Spor Salonu'nda toplanan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, tüzük ve parti programında değişiklik için iki komisyon oluşturuldu. Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile Milli Yükseliş İradesi isimli yeni parti programı kabul edildi.
Bin 300'ün üzerinde üst kurul delegesi oy verecek
Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından, genel başkanlık seçimine geçildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından MHP'nin kayıtlı bin 300'ün üzerinde üst kurul delegesi, genel başkanlık seçimi için oy kullanmaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de genel başkanlık seçimi çerçevesinde oyunu kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne de iştirak edecek. Daha sonra askerlerle iftar yemeğinde buluşacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında, alanda yapılan güvenlik uygulamalarında PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen 4 kişi ve üzerinde fişek bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın park halindeki makam aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıkan yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar facianın eşiğinden dönerken, yangın anı kameralara yansıdı.
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