MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'teki koltuk sayısını artırdı

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde MHP, oyların yüzde 11.10'unu alarak meclisteki 49 koltuğun sahibi olmuştu. 21 yıl sonra ilk kez Çorum'dan milletvekili çıkarma başarısını da gösteren parti bu seçimlerde Eskişehir, Aydın, Iğdır ve Düzce'de milletvekilliklerini kaybederken; Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Kilis, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Balıkesir ve Isparta'dan Meclis'e milletvekili gönderme başarısını gösterdi.

39 İLDEN 50 MİLLETVEKİLİ

Partinin, kesin olmayan sonuçlara göre illere göre milletvekili dağılımı şu şekilde: Adana (2), Afyonkarahisar (1), Antalya (2), Balıkesir (1), Bolu (1), Çankırı (1), Çorum (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Isparta (1), Mersin (1), Kayseri (2), Kocaeli (1), Konya (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Kahramanmaraş (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Şanlıurfa (1), Yozgat (1), Aksaray (1), Kırklareli (1), Kilis (1), Osmaniye (1), İstanbul (1. Bölge) (2), İstanbul (2. Bölge) (1), İstanbul (3. Bölge) (2), Ankara (1. Bölge) (1), Ankara (2. Bölge) (1), Ankara (3. Bölge) (1), İzmir (2. Bölge) (1), Bursa (1. Bölge) (1), Bursa (2. Bölge) (1).

EN YÜKSEK OY ORANI ÇANKIRI'DAN

Öte yandan MHP, en fazla oy oranına Çankırı'da ulaştı. Çankırı'da yüzde 31,17 oy oranına ulaşan MHP, iki milletvekilliğinden birini aldı. MHP'nin oy oranlarında Çankırı'yı, yüzde 28,47 ile Osmaniye, yüzde 26,78 ile Kilis takip etti.