MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'teki koltuk sayısını artırdı - Son Dakika
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MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'teki koltuk sayısını artırdı

15.05.2023 18:52

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesinliği netleşmeyen sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi, oyların yüzde 10.07'sini alarak 50 milletvekili çıkarmayı başardı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 11.10'la 49 milletvekili çıkaran MHP, milletvekili sayısını artırdı.

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde MHP, oyların yüzde 11.10'unu alarak meclisteki 49 koltuğun sahibi olmuştu. 21 yıl sonra ilk kez Çorum'dan milletvekili çıkarma başarısını da gösteren parti bu seçimlerde Eskişehir, Aydın, Iğdır ve Düzce'de milletvekilliklerini kaybederken; Bolu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Kilis, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Balıkesir ve Isparta'dan Meclis'e milletvekili gönderme başarısını gösterdi.

39 İLDEN 50 MİLLETVEKİLİ

Partinin, kesin olmayan sonuçlara göre illere göre milletvekili dağılımı şu şekilde: Adana (2), Afyonkarahisar (1), Antalya (2), Balıkesir (1), Bolu (1), Çankırı (1), Çorum (1), Elazığ (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Isparta (1), Mersin (1), Kayseri (2), Kocaeli (1), Konya (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Kahramanmaraş (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (1), Sakarya (1), Samsun (1), Sivas (1), Tokat (1), Şanlıurfa (1), Yozgat (1), Aksaray (1), Kırklareli (1), Kilis (1), Osmaniye (1), İstanbul (1. Bölge) (2), İstanbul (2. Bölge) (1), İstanbul (3. Bölge) (2), Ankara (1. Bölge) (1), Ankara (2. Bölge) (1), Ankara (3. Bölge) (1), İzmir (2. Bölge) (1), Bursa (1. Bölge) (1), Bursa (2. Bölge) (1).

EN YÜKSEK OY ORANI ÇANKIRI'DAN

Öte yandan MHP, en fazla oy oranına Çankırı'da ulaştı. Çankırı'da yüzde 31,17 oy oranına ulaşan MHP, iki milletvekilliğinden birini aldı. MHP'nin oy oranlarında Çankırı'yı, yüzde 28,47 ile Osmaniye, yüzde 26,78 ile Kilis takip etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'teki koltuk sayısını artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Meclis'teki koltuk sayısını artırdı - Son Dakika
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