MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonucunu Değerlendirecek

Politika

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunu ayrıntılı şekilde değerlendireceklerini belirtti.

Kanlı, yazılı açıklamasında, Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta yapılan seçim için çok çalıştıklarını anlattı.

Kente hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Partimize iki merkez ilçemiz Sarıçam ve Karaisalı ile Kozan ve Pozantı belediyeleri emanet edilmiştir. Seçmenlerimizin verdiği yetki ve imkan çerçevesinde Adana'mıza hizmete devam edeceğiz. Seçim sonucunu ayrıntılı şekilde tahlil edip değerlendireceğiz. Bu sonuçla beraber bize düşen görev, Adana ölçeğinde hatalarımızı, yanlışlarımızı gözden geçirmek ve daha çok çalışmak olacaktır."

Kanlı, seçimi kazanan belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları tebrik etti, başarı diledi.???????