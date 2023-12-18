MHP Aday Adayı Mehmet Musa Çakır: \'Aziz Milletimizin Emrine Amade Olacağız\'

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, süreçle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Çakır, "Bizim için hangi görevde olacağımız ya da hangi koltukta oturacağımızın hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan aziz milletimizin emrine nerede ve nasıl amade olacağımızdır" dedi.

Aday adayı Çakır, Aziziye ilçesinin Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılıp bırakılmayacağı yönündeki soruya verdiği cevapla da dikkat çekti. Çakır, "Aziziye ilçesi ister AK Parti'de kalsın, ister MHP'ye bırakılsın, hiç fark etmez. Cumhur İttifakı, aziz milletimizin selametini önceleyen bir ittifaktır ve bu ittifakta alınan karar, milletin kararı demektir. Böyle bir ortamda bize düşen sorumluluk, sadece ve sadece Cumhur İttifakımızın başarısı için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.

"Cumhur millet demektir"

2019 mahalli seçimlerinde MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı, 14 Mayıs seçimlerinde de, yine partisinin Erzurum Milletvekili adayı olan Mehmet Musa Çakır, "Üç Hilal'e ömrünü adamış hiç kimsenin koltuk ya da ikbal derdi olmamıştır, olmayacaktır. 2019 ve 2023 seçimlerinde nasıl ki, Cumhur İttifakımızın başarısı için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştıysak, bundan sonra da çalışırız. Şunu hiç kimse unutmasın, Cumhur İttifakı asla bir pazarlık masası değildir, olmamıştır. Cumhur İttifakı millet demektir, milletimizin durduğu yer demektir. İster AK Parti ile devam edilsin, isterse MHP'ye bırakılsın, hiç fark etmez. Aziziye de bizimdir, Yakutiye de, Palandöken de, Büyükşehir de bizimdir. Cumhur İttifakı ruhunu özümsemiş olan herkesin fikri de, zikri de budur. Bilgi Liderimizin emir ve talimatları neyi gerektirirse, yolumuzu ona göre çizer, yol haritamızı ona göre belirler, yönümüzü de yine o doğrultuda tayin ederiz" diye konuştu. - ERZURUM