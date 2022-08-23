MHP'li Alıcık: "Biz her zaman sahadayız, muhalefet tatilde"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık düzenlediği basın toplantısında MHP ailesi olarak Aydın'ı karış karış gezdiklerini belirterek "Biz her zaman sahadayız, muhalefet tatilde" dedi.

Aydın'da gazeteciler ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı havasında gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Alıcık, vatandaşların sokakta siyasetçi görmek istediğini vurgulayarak "Biz siyaseten sahnedeyiz, sokaktayız ama muhalefet yapması gerekenlerin hepsi tatilde" dedi.

Aydın'ın sağın kalesi olduğunu ifade eden Başkan Alıcık; "İl Başkanı olarak göreve gelmemin üzerinden 3 yıl geçti ve bu süreçte şunu gördük. İnsanlarımız sokakta siyasetçi görmek istiyor. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana 'Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız' düsturuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Aydın'ı karış karış dolaşıyoruz. Çünkü Aydın'a hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Aydın'ın meselelerine el atmak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda MHP ailesi olarak biz, Aydın'da milletvekili noktasında temsil edilmek ve Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmek istiyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. MHP'li bir belediye başkanı seçin, bize yetkiyi verin ve hizmeti görün diyoruz. Bir MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanını denemek lazım. Aydın'ın her konuda sıkıntısı var. Biz bunları çözmek için çalışıyoruz. Aydın'da seçimi kazanmak aslında çok kolay. Yeter ki doğru işler yapalım. Bunun için bizler hep sahadayız ama muhalefet yapması gerekenlerin hepsi tatilde. İnsanlarımız sokakta siyasetçiyi görmek istiyor. Milletvekili sayısını bilmeyenler var. Yani halk siyasetten kopmuş. Bunun sebebini kendimizde de aramalıyız. Ben şahsen nedenini sorguluyorum. Gençler ne zaman siyaset yapacak diye merak ediyorum. Aydın'da MHP olarak yapmak istediklerimiz var. Siyasette tanınırlığımız iyi ve bu memnuniyet verici. Bu işi severek yapmak lazım. Çevre illere baktığımızda farklılığı görüyoruz. Siyasi hata yapmadığımız sürece seçimi kazanacağız" dedi.

"Siyaseten sahnedeyiz"

Aydın'da belediye başkanlarının seçildikten sonra partilerini bir kenara bırakmadığını vurgulayan Alıcık; "Aydın bizim. Seçilen belediye başkanları partilerini kenara bırakmıyorlar ama siz seçildikten sonra bu şehrinsiniz. Vatandaşa küsmek yok ve hizmet etmek zorundayız. Bizim kapımız herkese açık, her şeyi yaparız. Siyasette sığ düşünmemek lazım. MHP'li bir Büyükşehir Belediye başkan adayını denemekte fayda var. Aydın siyasette sağın kalesi olan bir yer. Samimi olmalıyız. Bu memleketi sevmek ve eser bırakmak zorundayız. Aydın'da tatil yapmayan parti AK Parti ve MHP'dir. Biz siyaseten sahnedeyiz" dedi.

"Bizim kıblemiz belli"

Önümüzdeki seçim dönemlerinde kendisinin adaylığı yönündeki soruları da yanıtlayan Alıcık; "Siyaseti çok ayrıştırıyorlar. Bizim kıblemiz belli. Çünkü biz ülkemizi düşünüyoruz. Net bir şekilde söyleyebilirim ki, ben hiç bir yere aday değilim. Genel Başkanımız ne derse onu yaparız. Bizde görev istenmez, görev verilir. Bizde 'ben' anlayışı yoktur. Bize oy ve yetki verin. MHP geldiğinde belediyecilik nasıl yapılıyor görün" diye konuştu. - AYDIN