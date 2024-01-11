MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu Belediye Başkan adayının İlhan Durak olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan MHP, ittifak olmadan seçime gireceği illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP tarafından yapılan açıklamada Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak olarak açıklandı.

İlhan Durak, 2022 yılında MHP Bolu İl Başkanı olarak atanmıştı. Aktif görevi devam eden Durak, belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından seçim çalışmaları için kollarını sıvayacak. - BOLU