MHP Bozüyük Kongresi Gerçekleşti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde MHP Bozüyük İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede, Mümin Gün tek aday olarak seçime girdi.

İlçe başkanlığına seçilen Gün, yaptığı konuşmada, MHP'nin Bozüyük'te birleştirici ve kucaklayıcı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, ilçenin ekonomik gelişimi, istihdamın artırılması ve gençlere daha umutlu bir gelecek sunulması için çalışacaklarını dile getirdi.

Kongreye, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve partililer katıldı.