MHP'de kongre takvimi netleşti: 15. Olağan Kurultay 7 Mart 2027'de yapılacak

05.05.2026 22:53
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 15. Olağan Büyük Kurultay sürecinde il ve ilçe kongrelerinin 7 Mayıs'ta başlayacağını belirterek, "Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP'nin 15. Olağan Kurultayı'nın da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP 15. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada il ve ilçe kongrelerinin 7 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi. MHP'nin Türk siyasi hayatındaki köklü geçmişine dikkat çeken Yalçın, "MHP, Türk siyasi hayatına doğduğu 1969 Şubat'ından bu yana üstlendiği tarihi misyonu, milletimizin kadim değerlerinden ve binlerce yıllık birikiminden aldığı ilhamla 57 senedir sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye ezberleri bozmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" yaklaşımına ilişkin de Yalçın, söz konusu politikanın önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızın büyük bir ferasetle gündeme taşıdığı Terörsüz Türkiye olgusu, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye adımıyla ezberleri bozmakla kalmayıp, tabuları yıkmıştır" dedi.

Bu yaklaşımın siyasi arenada ayrışmayı netleştirdiğini belirten Yalçın, "Terörsüz Türkiye hamlesi, siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür. Akla kara net şekilde ayrılmıştır. Samimilerle ikiyüzlüler, yalancılarla dürüstler tefrik edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahiplenmesiyle söz konusu yaklaşımın devlet politikası haline geldiğini belirten Yalçın, "Milletimizin gerçek sevenleriyle sözde dostları bu sayede ayan beyan ortaya çıkmıştır" dedi.

"'Terörsüz Türkiye' toplumdan güçlü destek gördü"

"Terörsüz Türkiye" hedefinin toplum nezdinde karşılık bulduğunu ifade eden Yalçın, "Terörsüz Türkiye, bir devran aynası gibi herkesin gerçek yüzünü teşhir etmiştir. Bununla beraber ülkeye huzur, sükün ve iç barışı; dışarıya da birliği, bütünlüğü ve kardeşlik hukukunu yansıtmanın mümkün olduğunu ispatlamıştır" dedi.

Milletin terör ve şiddetin siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı çıktığını vurgulayan Yalçın, "Milletimiz, Terörsüz Türkiye'ye sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Siyasi aktörlere çağrıda bulunan Yalçın, "DEM, Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin sözlerini yerine getirme DEM'idir. Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kongre takvimi açıklandı

MHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 27 Nisan tarihli toplantısında kongre sürecine ilişkin kararların alındığını belirten Yalçın, "MHP'nin müstakbel olağan büyük kurultay hazırlıkları bağlamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP'nin 15. Olağan Kurultayı'nın da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

