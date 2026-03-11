MHP\'de Ramazan Kaşlı hakkında disiplin süreci başlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde dikkat çeken bir disiplin süreci başlatıldı. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'nin 27 ve 28. dönem Ramazan Kaşlı hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.

"TEDBİRLİ" OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP Genel BaşkanYardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Kaşlı'nın parti disiplin hükümleri çerçevesinde "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Tedbirli sevk kararıyla birlikte Kaşlı'nın süreç tamamlanana kadar parti içindeki bazı faaliyetlerinin de askıya alınabileceği belirtiliyor.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken Yalçın,Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.

Disiplin Kurulu'nun yapacağı değerlendirme sonucunda Ramazan Kaşlı hakkında partiden kesin ihraç kararı verilip verilmeyeceği netlik kazanacak.