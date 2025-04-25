MHP'den 23 Nisan Etkinliğine Sert Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli ve manevi değeri yüksek bir günde, bir belediyenin düzenlediği etkinlikte direk dansı yaptırılması, sadece pedagojik açıdan değil, Türk kültür ve medeniyet anlayışı açısından da tam anlamıyla bir felakettir." ifadesini kullandı.

Durmaz, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen bir gösterideki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığının soruşturma başlattığını anımsatan Durmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli ve manevi değeri yüksek bir günde, bir belediyenin düzenlediği etkinlikte direk dansı yaptırılması, sadece pedagojik açıdan değil, Türk kültür ve medeniyet anlayışı açısından da tam anlamıyla bir felakettir. Toplumumuzun temel değerlerine ve çocukların ruhsal gelişimine açık bir saldırı olarak gördüğümüz bu kabul edilemez etkinlik, sadece kötü bir tercihten ibaret değildir; aynı zamanda çocuk haklarına ve milli bayramlarımızın taşıdığı derin anlamlara yönelik açık bir ihlaldir. Üstelik bu skandalın, çocuklara armağan edilmiş böylesi özel bir günde ve kamu kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmesi, olayın vahametini daha da artırmaktadır."

Durmaz, Türk milletinin binlerce yıllık kültürel birikiminin, aile yapısına, çocukların korunmasına, haya duygusuna ve toplumun manevi değerlerine dayalı olduğunun altını çizdi.

Bu kültürel mirasın, çocukları her zaman toplumun en temiz, en saf emaneti olarak gördüğünü ve onları eğitirken edebe, ahlaka, yaş ve gelişim düzeyine uygunluk ilkesini esas aldığını belirten Durmaz, "23 Nisan gibi bir günde yapılan bu gösteri, sadece pedagojik bir yanlış değil, kültürel bir sapmadır, milli benliğimize vurulmuş bir darbedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'küçük hanımlar, küçük beyler' diyerek emanet ettiği bu değerli günü, böyle bir rezil dansla kirletmek, Atatürk'ün vizyonuna, çocuklara duyduğu güvene ve ulusal egemenlik anlayışına yapılmış büyük bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız" sözündeki kastın, kültürsüzleştirme, yozlaştırma ya da her türlü değeri 'gösteri' malzemesine çevirme olmadığının çok açık olduğunu vurgulayan Durmaz, "Çağdaşlık, gelenekten kopmak değil, onu geleneğin gücüyle geleceği inşa etme, öz kültürümüzü bu bilinçle geleceğe taşımaktır. Bu olay bize bir kez daha gösteriyor ki çocuklara yönelik etkinlikler hazırlanırken sadece 'etkileyici' ya da 'gösterişli' olması değil, 'anlamlı' ve 'uygun' olması da gözetilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Durmaz, özellikle belediyelerin, organizasyon şirketlerinin, çocuklarla ilgili her adımda uzman görüşlerine başvurması, toplumun değer yargılarını göz ardı etmeden hareket etmesi, düzenledikleri her etkinlikte sadece "etki bırakmayı" değil, "kültürel sorumluluk taşımayı" da hedeflemesi gerektiğini bildirdi.

Sadir Durmaz, şunları kaydetti:

"Bu skandal organizasyonu düzenleyen CHP'li Altıeylül Belediyesini esefle kınıyor, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, sokaklardan medet umarak milleti birbirine düşürme umudunu, kaos ve kargaşa ümitlerini, 'savaş ilan ederim' tehditlerini bir kenara bırakarak belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum. Lise ve üniversite gençliğini 'kullanarak', kışkırtarak, milli ekonomimizi hedef alan, iktidara değil devletimizin ve ülkemizin bizzat kendisine muhalefet eden ve bununla da övünen Özgür Özel, CHP zihniyetinin elinde heba olan belediyelerde yaşanan rezillikleri görmezden gelse de aziz milletimiz görmekte ve not etmektedir. 23 Nisan kutlamaları, çocuklarımızın hayal güçlerini ifade ettiği, birlik, beraberlik ve neşe içinde kutladığı bir gün olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bir milletin medeniyet seviyesi, çocuklarını nasıl yetiştirdiğiyle ve onları hangi değerlerle buluşturduğuyla ölçülür. Milletimizin yüksek kültür değerlerini savunmak hepimizin görevi olmalıdır."