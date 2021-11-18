MHP'den Ankara'da kadınlar buluşması - Son Dakika

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ tarafından düzenlenen organizasyonla 25 ilçeden binlerce kadın "Kadınlar, MHP Ankara'da birleşecek, Ankara'da MHP güçlenecek" sloganıyla bir araya geldi.

Ankara'nın tüm ilçelerinden kadınlar, MHP Ankara İl Başkanlığı ve Kadın ve Engellilerden sorumlu Ankara İl Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç'ın koordinasyonuyla bir araya geldi. 4 hafta boyunca süren organizasyonda toplamda 7 kez 'Kadınlar Buluşması' gerçekleştirildi. Etimesgut ilçesinde düzenlenen etkinlikler kahvaltı programının ardından Türk Tarih Müzesi ve Parkı Ziyareti ile sona erdi.

Türk tarihini 60 bin metrekarelik bir alan üzerinde heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlatan Türk Tarih Müzesi ve Parkı kadın ziyaretçiler tarafından beğeni ile karşılandı ve rehber eşliğinde gezildi. - ANKARA