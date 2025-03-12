MHP\'den Bahçeli\'nin "PKK\'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan örgüte "Silahları bırakın" çağrısı gelmişti.

Öcalan'ın çağrısı yeni bir süreci başlatırken Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde ses getirecek bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli "DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır" demişti.

Bahçeli'nin açıklamasında kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" ifadesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken MHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Gazeteci Nagehan Alcı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin ifadesinin arkasında durarak, "Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım" dedi.

Özdemir'in açıklaması şu şekilde; "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var. Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz."