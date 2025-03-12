MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP\'den Bahçeli\'nin "PKK\'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde Suriye ile ilgili yaptığı bir açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmıştı. MHP'den bu ifadeye ilişkin ilk açıklama ise Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir "Bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım" dedi.

12.03.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan örgüte "Silahları bırakın" çağrısı gelmişti.

Öcalan'ın çağrısı yeni bir süreci başlatırken Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde ses getirecek bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli "DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır" demişti.

Bahçeli'nin açıklamasında kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" ifadesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken MHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Gazeteci Nagehan Alcı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin ifadesinin arkasında durarak, "Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım" dedi.

Özdemir'in açıklaması şu şekilde; "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var. Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz."

Abdullah Öcalan, İsmail Özdemir, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Suriye, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Bahçeli'nin 'PKK'nın kurucu önderi' ifadesine ilişkin ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı

13:28 Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye’den ayrılamayacak Gurbetçiler bunu yapmadan Türkiye'den ayrılamayacak
13:22 İddianame hazır Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor İddianame hazır! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 4 yıla kadar hapis isteniyor
12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
18:16 Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
18:01 Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
17:31 Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
17:25 Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
17:14 DHKP-C’ye finans operasyonunda bir CHP’li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan yardımcısı daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 13:52:58. #7.12#
SON DAKİKA: MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.