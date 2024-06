Politika

MHP'den CHP'ye bayram ziyareti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede MHP Parti heyeti, bayram dolayısıyla CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel başkanlığındaki heyet karşıladı.

Burada koşan Yücel, her partinin Türkiye sorunlarının çözümü hakkında farklı önerileri olabileceğini dile getirerek, "Her konuda anlaşamayabiliriz, uzlaşamayabiliriz. Anlaşamadığımız yerde kavga etmeden, çatışmadan o diyaloğu sürdürmek bizim için çok kıymetli. Bizim kırmızı çizgimiz; vatanımız, milletimiz, bayrağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüdür. Onun dışında her konuda konuşabilir, tartışabilir ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, partiler arası farklı görüşler olmasına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, "Söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim için de son derece kutsal, değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk 4 maddesinde tarif edilen cumhuriyetin şekli, başkenti ve milli marşı konularında elbette tavizsiziz. Bu konularda sizin de aynı şeyi düşünüyor olmanız bizim açımızdan son derece kıymetli. Biz bayrak inmesin, ezan dinmesin diye mücadele eden bir siyasi partiyiz. Gündelik siyaset içerisinde ayrı düşünebiliriz. Bunların hepsi aşılabilir. Asıl olan buradaki samimiyet. Samimi bir şekilde farklı anlamlar yüklemeden sürdürülebilir diyaloglar son derece kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.