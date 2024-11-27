MHP'den CHP'ye Sert Tepki: 'Cumhuriyetle Bağları Kalmadı'

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP ve Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamaları ile ilgili, "Terörle iltisaklı kişileri siyasi kurnazlıkla belediye başkanı yapan CHP'nin cumhuriyeti kuran irade ile bağı bile olmadığı açıktır" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özel'in MHP Genel Başkanı Bahçeli ve parti hakkındaki açıklamalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Özel'in katıldığı Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 13. Olağan Genel Kurulu'nda dile getirdiği "eşit vatandaşlık" söyleminin kutuplaşmaya hizmet ettiğini belirten Büyükataman, Alevi-Sünni vatandaşların arasında bölünmeyi kışkırtan bir üslup kullanıldığını savundu. Özel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit bir rejim olmadığını iddia ederek rejimi değiştireceklerini ifade ettiğini belirten Büyükataman, "Özgür Özel, dünkü TBMM grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Özgür Bey, rejimi, yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? Dış güçlerden yardım mı dileneceksin? Söyle bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin' sözleri karşısında çark etmiş, 'Cumhuriyetin kurucu partisiyiz' söyleminin arkasına saklanmıştır. Oysa bugün altı okunu Kandil'in kapısında unutan CHP'nin cumhuriyeti kuran CHP ile bir alakası kalmamıştır. Terörle iltisaklı kişileri siyasi kurnazlıkla belediye başkanı yapan CHP'nin cumhuriyeti kuran irade ile ufacık bir bağı bile olmadığı açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mazisi ve Mustafa Kemal Atatürk ismi bugünkü CHP yönetimi için ne yazık ki maskeleri her düştüğünde arkasına saklandıkları bir istismar malzemesi halini almıştır. Bugün karşımızdaki CHP kendi kuruluş ayarları ile taban tabana zıt bir çizgidedir" ifadelerine yer verdi.

Özel'in Bahçeli'nin Halk TV'yi tehdit ettiği yönündeki ifadeleriyle de ilgili Büyükataman, şu açıklamayı yaptı:

"Şunu herkes iyi bilsin, Milliyetçi Hareket Partisi kimseyi tehdit etmemiştir ve meslek onuruna sahip çıkan, işini hakkıyla yapan tüm basın mensuplarının yanındadır. Fakat partimiz ve siyasi duruşumuzla ilgili yalan haber yapmayı alışkanlık haline getirenlere, mesnetsiz iddialarla sayın genel başkanımızın siyasetini çarpıtarak iftira kampanyası düzenleyenlere de her zaman söylenecek sözümüz vardır. Genel başkanımızın sözleri bir tehdit değil, CHP ve Halk TV'nin maskelerini bir kez daha düşüren gerçeklerdir. Halk TV sistemli iftira ve yalan kampanyalarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldıran, Türk milliyetçilerini hedefe koyan, Türkiye karşıtlarının algı operasyonlarına çanak tutan bir operasyon merkezi halini almıştır. Fonu CHP'den, aklı DEM'den alan Halk TV tarafsız bir basın kuruluşu olma özelliğini kaybetmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Halk TV'nin yalanlarına ve CHP'nin cumhuriyetimizi hedef alan bölücü söylemlerine asla geçit vermeyecektir." - ANKARA