MHP'den Emet Belediye Başkanı Seçilen Mustafa Koca Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

MHP'den Emet Belediye Başkanı Seçilen Mustafa Koca Göreve Başladı

MHP\'den Emet Belediye Başkanı Seçilen Mustafa Koca Göreve Başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi Hüseyin Doğan'dan devraldı. Koca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Emet'e hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

08.04.2024 23:21  Güncelleme: 23:26
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP'den Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi Hüseyin Doğan'dan devraldı.

MHP'den 21 oy farkla Emet Belediye Başkanı seçilen Mustafa Koca, görevi AK Partili Hüseyin Doğan'dan devraldı.

İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Koca'yı Belediye önünde coşkulu bir kalabalık karşıladı. Burada yapılan duanın ardından Belediye Başkanlığı makamında devir teslim görevi gerçekleştirildi.

Devir teslim töreninde Hüseyin Doğan'a çiçek takdim eden Mustafa Koca, "Emet'te bir demokrasi bayramı yaşadık. Bu birlikte yaşadığımız demokrasi bayramında halkımız bize teveccüh gösterdi. 5 yıl önce yine alkışlar eşliğinde görevi Hüseyin Başkanıma devretmiştik, bugün de sağ olsunlar aynı bayrağı bize devretti. Artık çalışma sırası bizde, söz sırası onlarda. İnşallah hep beraber Emet'e ne yapılması gerekiyorsa, sizlerle birlikte, başkanımızın da fikrini alarak gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. Çünkü Emet güzel hizmetleri hak ediyor, onlar için buradayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hüseyin Doğan, Mustafa Koca'ya başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Emet Belediye Başkanı Seçilen Mustafa Koca Göreve Başladı - Son Dakika

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