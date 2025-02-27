MHP'den Erbakan'a Telefon, Cevapsız Kaldı - Son Dakika
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Politika

MHP'den Erbakan'a Telefon, Cevapsız Kaldı

MHP, Devlet Bahçeli'nin Fatih Erbakan'ı aradığını ancak geri dönüş almadığını açıkladı.

27.02.2025 17:22
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle merhumun oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aradığı ancak geri dönüş olmadığını bildirdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk siyasi hayatında genel başkanlık, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış olan muhterem Necmettin Erbakan beyefendinin vefatının 14. yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, merhumun oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı aramış ancak buna mukabil geri dönüş olmamıştır. Gelinen aşamada görüşme talebimizi geri çektiğimizi saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyor, merhum Necmettin Erbakan beyefendiye bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'den Erbakan'a Telefon, Cevapsız Kaldı - Son Dakika

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