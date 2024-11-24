MHP'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

MHP, kadına yönelik şiddeti sona erdirmekte kararlı olduklarını açıkladı.

24.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdükleri çalışmaları "şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yurdakul, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk toplumunda tarihin her döneminde kadınların, toplumun mümtaz birer üyeleri olarak saygı ve şükranla karşılandığını belirtti.

İnsanlık tarihinin en eski ve temel kurumu olan ailenin ve aile kurumunun temeli olan kadınların pek çok tehditle karşı karşıya kaldığına işaret eden Yurdakul, kadına yönelik şiddetin sadece bir insan hakkı ihlali değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP'nin 14-15 Eylül'de yaptığı "Aile Kurumu Çalıştayı"nda kadına yönelik şiddet ile gelecekte kadınları bekleyen risk ve tehditlerin ele alındığını anımsatan Yurdakul, "Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu mücadelenin akamete uğramaması için MHP olarak, bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyor ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı 'şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ahmet Selim Yurdakul, İnsan Hakları, Politika, Kadın, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:35:12. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.