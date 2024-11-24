MHP'den Kadına Şiddete Sıfır Tolerans

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdükleri çalışmaları "şiddete sıfır tolerans" anlayışıyla yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yurdakul, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk toplumunda tarihin her döneminde kadınların, toplumun mümtaz birer üyeleri olarak saygı ve şükranla karşılandığını belirtti.

İnsanlık tarihinin en eski ve temel kurumu olan ailenin ve aile kurumunun temeli olan kadınların pek çok tehditle karşı karşıya kaldığına işaret eden Yurdakul, kadına yönelik şiddetin sadece bir insan hakkı ihlali değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP'nin 14-15 Eylül'de yaptığı "Aile Kurumu Çalıştayı"nda kadına yönelik şiddet ile gelecekte kadınları bekleyen risk ve tehditlerin ele alındığını anımsatan Yurdakul, "Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Bu mücadelenin akamete uğramaması için MHP olarak, bu sorumluluğun bilincinde hareket ediyor ve kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı 'şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.