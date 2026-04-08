MHP'den Tugay'a Tepki

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen eski DGM binalarının önünde oturma eylemi yapmasına tepki göstererek, "Lütfen işinizin başına dönün." çağrısında bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Cemil Tugay, İzmir'de problemler çözüm beklerken sokaklar çöp yığınları, yollar köstebek yuvası, körfezinde balık ölümleri yaşanırken, yollar trafik keşmekeşi içindeyken, depreme dayanıksız konutlar alarm verirken siz bir eski bina üzerinden oturma eylemi yapıp, tüm belediye personelini oraya kilitleyip sorunlar yumağını büyütmektesiniz. Bu kadar büyük sorunların olduğu, hizmete aç bir şehirde oturma eylemi yapmak bu şehre yapılacak en büyük haksızlıktır. Yargının çözeceği problemleri yargıya bırakın. Lütfen işinizin başına dönün."