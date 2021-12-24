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MHP'den "Zamları geri alın" kampanyası - Son Dakika

MHP'den "Zamları geri alın" kampanyası

24.12.2021 15:51
MHP'den "Zamları geri alın" kampanyası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Zamları geri alın" kampanyası kapsamında, piyasadaki mal ve hizmetler için uygulanan aşırı fiyatların tekrar aşağı inmesi için sektör temsilcilerini ve firmaları...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan "Zamları geri alın" kampanyası kapsamında, piyasadaki mal ve hizmetler için uygulanan aşırı fiyatların tekrar aşağı inmesi için sektör temsilcilerini ve firmaları ziyaret turuna başlıyor.

MHP Genel Merkezi, piyasada pek çok üründe oluşan aşırı fiyat artışlarının, Hükümetin yeni ekonomik program kapsamında aldığı tedbirlerle döviz kurunda meydana gelen düşüşe paralel olarak tekrar aşağı çekilmesi için yurt genelinde kampanya ve çalışma başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın imzasıyla il ve ilçe teşkilatlarına gönderilen genelgede, çalışmanın yürütülmesi için, "MHP teşkilatları bulundukları il ve ilçelerde esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileriyle, sanayicilerle bire bir temasa geçeceklerdir" ifadesine yer verildi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, bu kapsamda Adana'da sanayi ve ticaret dünyasının temsilcilerini ziyaret turuna başlıyor. Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Adana Esnaf Odaları Birliği yönetimlerini ve firmaları ziyaret edecek olan Avcı, fiyatların aşağı çekilmesini temin maksadıyla ekonominin nabzını tutan temsilcilerle, şirketlerle istişarede bulunacak.

Avcı yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin aldığı tedbirler sonucunda döviz kuru aşağı çekilirken, vatandaşlarımız artan fiyatların da aynı şekilde geri alınmasını beklemektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi geçen hafta bu yönde açıklama yaparken, bununla yetinilmemiş ve MHP Genel Merkezimizce yayımlanan genelgeyle saha çalışması istenmiştir. Bu talimata istinaden bizler de Adana'da teşkilatlar olarak iş, ticaret, sanayi sektörlerini ve firmaları ziyarete başlıyoruz. Fiyatların olması gereken değerlere gelmesi için, kıymetli Oda Başkanlarımızı, değerli firmalarımızı ziyaret ederek, halkımızın beklentisini iletip, istişarede bulunacağız" dedi. - ADANA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Bünyamin Avcı, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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