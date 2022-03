MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen Yusuf Garip, Genel Merkez tarafından 22 Şubat'ta il başkanı olarak atandığını hatırlattı.

Denizli'nin, siyasi anlamda ülke gündemine her zaman damga vurduğunu anlatan Garip, "Denizli, önemli siyasi aktörlerin yetiştiği, içerisinden bakanların çıktığı, her yelpazede üst düzey yöneticilerin olduğu şehirdir. MHP olarak her şeyden önce insan haklarına dayalı, hukukun üstünlüğüne, hoş görüye, insanlar arası iletişime, seviyeli ve ilkeli siyaseti hedef edinmiş bir partiyiz. Kesinlikle insanlarımız arasında ötekileştirme, birbirine karşı üstün görme yada ayrıcalıklı görme gibi ilkeye asla amaç edinmedik." dedi.

Dört ilçede, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantıları düzenlediklerini anımsatan Garip, bu süreçte kimseyle kısır çekişme içinde olmayacaklarını dile getirdi.

"Karalama, küçük görme, ötekileştirme veya hor görülen bir siyaset anlayışı" gütmeyeceklerine işaret eden Garip, "MHP olarak önce kendi içimizde kırılmış, küsmüş ve kenara çekilmiş davamızda emeği geçen büyüklerimizle kucaklaşarak kapılarımızı biz açacağız. Gerekirse ayaklarına gidip onlarla kucaklaşacağız. Dertleri, problemleri varsa derman olmaya çalışacağız. Öncelikle kendi içimizdeki kırgınlık ve küskünlükleri telafi edeceğiz." diye konuştu.