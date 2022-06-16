MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › MHP Diyarbakır İl Teşkilatı feshedildi - Son Dakika

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