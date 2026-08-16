MHP Düzce Merkez ilçede Sertoğlu güven tazeledi
MHP Düzce Merkez İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mesut Sertoğlu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Kongreye il protokolü ve teşkilat üyeleri katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Mesut Sertoğlu, yeniden Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.
Düzce Merkez İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye MHP MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Oğuzhan Coşkun, ilçe teşkilat başkanları, ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Kongrede gerçekleştirilen seçim sonucunda MHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Mesut Sertoğlu, yeniden başkanlığa seçilerek yeni dönemine başladı.
Sertoğlu'na yeni görev döneminde başarılar dilenirken, kongrenin MHP Düzce teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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