MHP Elazığ 2026 Kongre Takvimini Duyurdu - Son Dakika
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MHP Elazığ 2026 Kongre Takvimini Duyurdu

MHP Elazığ 2026 Kongre Takvimini Duyurdu
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MHP Elazığ, 2026 ilçe kongreleri takvimini açıkladı. İlk kongre 15 Ağustos'ta başlayacak.

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elazığ İl Başkanlığı, 2026 yılı ilçe kongreleri takvimini kamuoyuyla paylaştı.

MHP Elazığ İl Başkanlığı, 2026 yılı ilçe kongreleri takvimini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan programa göre kongre süreci 15 Ağustos'ta Merkez İlçe Başkanlığı kongresiyle başlayacak. Ardından 16 Ağustos'ta Ağın, Keban, Baskil, Sivrice ve Maden ilçe başkanlıklarının kongreleri yapılacak. Takvimin son günü olan 17 Ağustos'ta ise Kovancılar, Karakoçan, Palu, Arıcak ve Alacakaya ilçe başkanlıklarının kongreleri gerçekleştirilecek.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamette, 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' anlayışıyla; omuz omuza, gönül gönüle yürüdüğümüz kutlu davamızın teşkilat ruhunu daha da güçlendirmek üzere ilçe kongrelerimizi büyük bir heyecan gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki güçlü teşkilatlar; sarsılmaz birlikten, samimi kardeşlikten ve ortak ülküler etrafında kenetlenmiş yüreklerden doğar. Kongrelerimiz, sadece bir teşkilat görevi değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, geleceğe dair inancımızı tazeleyen önemli bir buluşma olacaktır. Bu kutlu yürüyüşte, aynı davaya gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük bir onur duyacağız. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Elazığ 2026 Kongre Takvimini Duyurdu - Son Dakika

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