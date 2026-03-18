MHP Erzurum\'dan 500 Çocuğa Bayram Hediyesi

MHP Erzurum İl Başkanlığı ve KAÇEP işbirliği ile 500 çocuğa bayramlık alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve KAÇEP birimi tarafından aralarında özel çocuklarında bulunduğu 500 çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

MHP İl Başkanı Yurdagül, bazı çocukları mağazada bizzat kendi giydirirken, bazı çocukların bayramlıklarını ise evlerini ziyaret ederek ailelerine teslim etti. - ERZURUM