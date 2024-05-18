MHP eski Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı anıldı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) eski Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, vefatının birinci yıl dönümünde Kozan Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törende MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ve beraberindekiler merhum Atlı'nın mezarına kırmızı güller bıraktı, ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, merhum Nihat Atlı'nın herkesin hayatına çok güzel dokunuşlar yapan birisi olduğunu söyleyerek, "Nihat Başkanımıza Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ben kendi adıma çok mutluyum. İyi ki böyle bir adam hayatımızdan gelip geçti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

MHP Kozan İlçe Başkanı Şerif Köşeli ise uzun yıllar aynı yolda yürüdüğü bir insanı bir anda kaybetmenin çok büyük bir acı olduğunu belirterek, "Büyük bir üzüntü yaşıyorum. Ama yapacak bir şey yok, takdir-i ilahi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ayrıca İstanbul'da da yine yakın dostlarımız büyük bir camide lokma dağıtımı yaptılar. Biliyorsunuz, Nihat Başkanımız tüm okullarda ve eğitim kurumlarında elinden geldiği kadar destek oluyordu. Robotik kodlamalar, çok amaçlı sınıflar gibi projelere destek veriyordu. Önceki günlerde de Suat Ocak İlköğretim Okulu'nda bir sınıf açılışı yaptık. Bu ideallerini, eğitimle ilgili hedeflerini de yine yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA