Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? - Son Dakika
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Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?

03.08.2022 12:18

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Sinan Oğan'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çarpıcı bir çıkış geldi. Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda aday olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın adayı olacağını ilan etmesinin ardından muhalefetin kimi aday göstereceği de merak edilmeye başlandı. Muhalefet cephesinde ismi en sık dile getirilen kişi CHP lideri Kılıçdaroğlu olurken, anketlerde öne çıkması ve vatandaşın adaylık için ısrarı da Yavaş'ı bir adım öne taşıyor.

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Tv100 ekranlarında yayınlanan "Şimdi Konuşalım" programına konuk olan MHP Eski Milletvekili Sinan Oğan'dan da Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Oğan, Türk milliyetçilerini temsil edecek bir isim çıkmaması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını dile getirdi.

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"BANA OY VERECEKLER, ADAYIM"

Oğan, programda CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'le "HDP ve milliyetçi oylar" üzerinden tartışmaya girmesinin ardından şu ifadeleri kullandı: " Türkiye'de benim de içinde dahil olduğum Türk milliyetçisi kitle var. Bunun bir kısmı Atatürk milliyetçisi, bir kısmı ulusalcıyım diyor. Bunların önemli bir kısmı, MHP'ye oy verdiği halde Erdoğan'a vermeyecek. İYİ Parti'ye oy verdiği halde Kılıçdaroğlu'na vermeyecek. Bunların oyu yüzde 20-25 civarında. Bunlar kime verecekler. Bana oy verecekler, ben de adayım."

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Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak? - Son Dakika


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