Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını sosyal medyadan duyurdu! "Türk milliyetçilerinin bağımsız cumhurbaşkanı adayı"

2023 seçimlerine on aydan az bir süre kalan Cumhur İttifakı, aday olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını ilan etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakipleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, daha önce yaptığı "Eğer Türk milliyetçilerine hitap eden bir aday çıkmazsa aday olacağım" şeklindeki sözleriyle ilgili resmen harekete geçti. Oğan, sosyal medya hesabına "Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı" ibaresini ekledi.

''KILIÇDAROĞLU ADAYSA ADAYIM''

Sinan Oğan daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum. Bizim hedefimiz Türk milletinin oy vereceği bir aday çıkartılması. Çıkartmıyorsanız Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım. Ben aday olacağım."

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır.

İşte Sinan Oğan'ın sosyal medya hesabındaki o ibare: