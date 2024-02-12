MHP Eskişehir İl Başkanı, Yılmaz Büyükerşen\'in Osmanlı sözlerine tepki gösterdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir tepki gösterdi.
MHP Eskişehir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Candemir, Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu söyledi.
Candemir, Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca yaptığı fetih seferlerini, "mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya" indirgemesinin sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ve karakterize olan bir sendrom olarak görmek gerektiğini kaydetti.
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan beri i'lay-ı kelimetullah ve nizamı alem davasını güttüğünü, dünya tarihini biraz bilen ve geçmişiyle biraz bağlantısı olan herkesin bunu bildiğini dile getiren Candemir, "600 yıl 4 kıtada hüküm sürmüş ve Türk medeniyetini dünyada temsil etmiş bir imparatorluğun, yaptığı işleri ve fetihleri buna indirgemek gerçekten beklemediğimiz bir şeydi. Gerçekten şaşırdık, kaldık." dedi.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce'nin Büyükerşen'in açıklamalarını alkışlamak yerine tepki koymasını beklediğini ifade eden Candemir, "Kendisinden bir hukukçu, bir bayan olarak sayın Yılmaz Büyükerşen'e hiç yakıştıramadığımız bu sözlere bir tepki koymasını beklerdim. 25 senedir yapmadıkları belediyeciliğin, algı belediyeciliğinin yağan yağmurla birlikte makyajlarının dökülmesi sonucunda gerçeğin ortaya çıkmasından dolayı yaşadıkları bir panik durumu olarak görüyoruz. Eskişehir inşallah bundan sonraki süreçte yerel yönetimlerle çok farklı noktalara gidecektir. Cumhur İttifakı olarak da bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Eskişehir artık algı belediyeciliğinden kurtulup, hizmet belediyecilik, üretken belediyecilik ve gerçek belediyecilikle tanıştıracağız." diye konuştu.
Candemir, Büyükerşen'in sarf ettiği sözlerden dolayı kamuoyundan özür dilemesini beklediklerini sözlerine ekledi.
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