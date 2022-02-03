MHP Filyos Belde Başkanı Levent Tüylü oldu - Son Dakika

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla MHP Çaycuma İlçe yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda MHP Filyos Belde Başkanı atandı. Filyos beldesinden vatandaşların da katılımıyla yapılan törende belde başkanlığına Levent Tüylü atandı. MHP İl Başkanı Demirköse' nin rozeti takması ile göreve başlayan Levent Tüylü, duygularını şu sözlerle ifade etti; " Çaycuma ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yakalamış olduğu bu ivmeye bizlerde Filyos beldesinde ki çalışmalarımız ile daha fazla katkı vereceğiz. Amacımız vatandaşa hizmet. Milletimiz ve ülkemiz için doğruyu savunmaktadır. Filyos beldesinde de bu doğrultuda bir teşkilat oluşturarak, Filyos beldemize hizmet edeceğiz."

MHP Zonguldak İl Başkanı İlkay Varol Demirköse ise konuşmasında; " Çaycuma ilçemizin, beldeleri ile birlikte yakaladığı bu yükseliş bize 2023' te milletvekili olarak geri dönecektir. Yapılan anketler Çaycuma'nın bu yükselişi ve başarısını gösteriyor" dedi.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ise her gün daha da büyüyen bir aile olduklarını ifade ederek, " İl başkanımıza ve yönetim kuruluna toplantımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Artık Milliyetçi Hareket Partisi Çaycuma'da gündem belirleyen bir parti olmuştur. Bunu önümüzde ki dönemlerde daha iyi göreceğiz " dedi. - ZONGULDAK