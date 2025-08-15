MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Çankırı'da konuştu Açıklaması
15.08.2025 23:14
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır." dedi.

Durmaz, Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser öncesinde yaptığı konuşmada, festivalin Çankırı'nın asırlık mirası olan tuzun ve bu toprakların kültürel zenginliğinin tanıtımına yönelik muhteşem bir fırsat sunduğunu kaydetti.

MHP belediyelerinin sadece rutin belediye işlerini yerine getirmediğini söyleyen Durmaz, "Kültürümüze sahip çıkan, sosyal hayatın ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlayan merkezler olarak görüyoruz. Bu noktada 'üretken belediyecilik' anlayışımız, yerel değerleri koruyarak, onları geleceğe taşımayı ve aynı zamanda yeni fırsatlar üretmeyi esas almaktadır." diye konuştu.

Çankırı Belediyesinin bu vizyonla, hem şehrin kültürel kimliğini tanıtması hem de yerel ekonomisine katkı sağlayacak anlamlı bir organizasyon yapmasının "üretken belediyecilik" anlayışının en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Festivaller sadece eğlence değil, şehirlerin tanıtımına, turizmin gelişmesine ve esnafımızın yüzünün gülmesine vesile olan kıymetli organizasyonlardır. Bu vesileyle, böylesi önemli bir etkinliği hayata geçiren, partimizin 'üretken belediyecilik' anlayışını layıkıyla uygulayarak Çankırı'mıza değer katan başta Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen'i, mesai arkadaşlarını, meclis üyelerimizi, teşkilatımızı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi, sanatçılarımızı, sponsorları, katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum."

Gerçek siyasetin laf üretmek olmadığını aktaran Durmaz, "Milletin karşılaştığı meseleleri akıl, cesaret ve kararlılıkla çözebilmektir. Bu nedenle siyaset, günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için yapılır. Adaletle, ortak akılla ve milletin menfaatini merkeze alarak yürütüldüğünde, siyaset toplumun huzurunun, devletin gücünün ve geleceğin teminatı olur." ifadelerini kullandı.

Durmaz, MHP olarak, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim" sözüyle özetlediği, nefsine değil, milletine hizmet eden, hesabını koltukla makamla değil, vicdanıyla yapan siyaset anlayışıyla yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

"Bahçeli'nin çağrısıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet iradesine dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' sürecinde inşallah memleketimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar alacağız." diyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır. Bu anlayışla diyoruz ki, Çankırımız'da bu festival nasıl birliği ve beraberliği perçinliyorsa, biz de aynı ruhla Türkiye'nin dört bir yanında aziz milletimizin birliğini ve dirliğini perçinleyeceğiz ve daha da güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Kaynak: AA

