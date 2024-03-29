MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, 31 Mart'ta sandık başına gitmeye davet etti

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, herkesi 31 Mart'ta sandık başına gitmeye davet ederek, "Yüce Türk milletinden, milli duruşumuzu daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek tercihler yapmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu "kritik" dönemde, milletin iradesiyle belirlenecek belediye başkanları ve meclis üyelerinin, ülkenin yönetiminde büyük bir sorumluluk üstleneceğini aktaran Kılıç, Cumhur İttifakı'nın güçlü desteğiyle seçilecek yerel yöneticilerin, halkın güvenini kazanmak ve onların beklentilerine cevap vermekle yükümlü olduğunu hatırlattı.

Bu görevi yerine getireceklerin, öncelikle milletin hizmetkarı olması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, MHP kadroları ve Cumhur İttifakı'nın bu hizmeti yapmaya aday olduğunu bildirdi.

"Milletimiz, ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir"

Cumhur İttifakı'nın ortak değerlerine ve hedeflerine bağlılıklarını vurgulayan Kılıç, 31 Mart'ta sandık başına gidecek seçmenlerin, tercihlerini yaparken ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için en doğru kararı vereceklerine inandıklarını ifade etti.

MHP olarak, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak adaylarla halkın yanında olduklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Milletimiz, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bu önemli seçimde, vatanseverlik duygularıyla hareket edecek ve ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı 31 Mart'ta sandık başına gitmeye ve demokratik haklarını en güzel şekilde kullanmaya davet ediyoruz. Yüce Türk milletinden, milli duruşumuzu daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek tercihler yapmalarını istiyoruz. Milletimizin desteği ve dualarıyla, Türkiye'nin geleceğine yönelik aydınlık bir yolculuğa devam edeceğiz. Hep birlikte, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."