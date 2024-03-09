Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "ABB Başkan adayı Mansur Yavaş DEM'in adayıdır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır" dedi.

Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'nın Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya CHP'yi eleştirdiği konuşmasında, "Dün masanın altında olanlar bugün masanın üzerine çıkarıldı. Basında gördünüz, Ankara'da yapılan kent uzlaşısı yani yeni ittifakın adı, kimle kimin arasında CHP ile DEM'in arasında. Sadece kent uzlaşısı yaptıkları yerde değil, diğer taraflarda da örtülü stratejik anlaşma yapıyorlar. Yani işlerine gelirse adaylarını çekiyorlar, gelmezse orada bırakıyorlar. Uzlaşıları tam, ittifakları tam. Bende burada kısaca şunu söylüyorum. DEM'in Ankara adayı ne dedi. Biz Ankara'da 3 ilçede kent uzlaşısı yaptık. Bunların başında da hangisi geliyor, Polatlı geliyor, oyun Polatlı üzerine, Yenimahalle üzerine Bala üzerine. Kimin üzerinden, Mansur Yavaş üzerinden. O zaman bizde ne diyoruz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır, bugünden itibaren" ifadelerini kullandı.