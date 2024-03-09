MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Mansur Yavaş ve Mürsel Yıldızkaya DEM\'in adayıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır" dedi.
Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'nın Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya CHP'yi eleştirdiği konuşmasında, "Dün masanın altında olanlar bugün masanın üzerine çıkarıldı. Basında gördünüz, Ankara'da yapılan kent uzlaşısı yani yeni ittifakın adı, kimle kimin arasında CHP ile DEM'in arasında. Sadece kent uzlaşısı yaptıkları yerde değil, diğer taraflarda da örtülü stratejik anlaşma yapıyorlar. Yani işlerine gelirse adaylarını çekiyorlar, gelmezse orada bırakıyorlar. Uzlaşıları tam, ittifakları tam. Bende burada kısaca şunu söylüyorum. DEM'in Ankara adayı ne dedi. Biz Ankara'da 3 ilçede kent uzlaşısı yaptık. Bunların başında da hangisi geliyor, Polatlı geliyor, oyun Polatlı üzerine, Yenimahalle üzerine Bala üzerine. Kimin üzerinden, Mansur Yavaş üzerinden. O zaman bizde ne diyoruz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır, bugünden itibaren" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin adaylarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Program sırasında yaşanan tartışmanın ardından Özdağ, konuşmasını yaparak cumhuriyeti savundu ve belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine sert tepki göstererek, 'Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez.' dedi.
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