MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını söyledi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını söyledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomik büyüme ve işsizlik rakamlarının uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığının işaretlerini gösterdiğini belirtti. Kurban Bayramı dolayısıyla CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetleri MHP'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında MHP heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyetle bayramlaştı. Yavuzyılmaz, bayramda ekonomik krizin vatandaşlarda yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluğun altını çizerek, ekonomideki önceliklere dikkat çekti. Ayrıca, KİT'lerin yönetimsel yapısının değiştirilmesiyle ilgili bir kanun teklifi taslağı hazırlandığı iddia edildi. Ancak MHP'li Karakaya, henüz somut bir düzenleme olmadığını belirtti.

17.06.2024 15:43
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Ekonomik büyümeyle ve işsizlikle ilgili rakamlara, oradaki trendlere bakıldığında, uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başlayacağının işaretleri ortaya çıktı." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında, CHP ve Yeniden Refah Partisi heyetleri, MHP'yi ziyaret etti.

Ziyaretçiler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Esma Özdaşlı ve Fatih Çetinkaya tarafından ağırlandı.

MHP heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyetle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Yavuzyılmaz, siyasetin, doğrularının ve güzelliklerinin olduğu kadar zorluklarının ve sıkıntılarının da bulunduğunu belirterek, bayramda ekonomik krizin vatandaşlarda yarattığı bir mutsuzluk ve umutsuzluğun söz konusu olduğunu ifade etti.

En düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında kaldığını ve çeşitli toplum katmanlarında ekonomik krize bağlı travmatik sıkıntıların yaşandığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Biraz daha 'nerede o eski bayramlar' cümlesini sık duyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Ümit ediyorum ekonomideki önceliklere, ihtiyaç duyan, geçim sıkıntısı yaşayan, işsizlik altında ezilen gençlerimizin de dahil edilip sorunlarının hızla çözüldüğü bir sürece dönüşsün. Bu anlamda da her zaman kollektif bir çalışmaya hazır olduğumuzu, bu konuda vatandaşımızın sorun ve sıkıntılarını duyurmak adına da mücadeleye devam edeceğimizi ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

19 KİT'in yönetimsel yapısının değiştirilmesiyle ilgili bir kanun teklifi taslağı hazırlandığını iddia eden Yavuzyılmaz, "Eğer bu yasalaşırsa içinde dev kuruluşların olduğu bu KİT'lerin örtülü bir özelleştirme sürecine girebilmesi söz konusu." diye konuştu.

Karakaya ise KİT'lerle ilgili yasal düzenleme konusunda henüz ortada somut bir şeyin söz konusu olmadığını aktararak, "Hazine aslında KİT'lerin sahibi. Kim adına? Sonuçta bu millet, devlet adına sahipliğini yapıyor. Öteden beri Hazine'nin KİT'ler üzerinde sahiplik kartını kullanarak daha bir yönlendirici olması var. Bir düzenlemenin yapılması çok da sıkıntı oluşturmayabilir. Çünkü Hazine daha çok kontrolcü bir yaklaşımda." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Karakaya, Meclis'e sunulmuş bir düzenleme bulunmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ortada henüz bir şey yok. Örtülü özelleştirme ne demek? Bunun bir tanımı yok. Dolayısıyla KİT'lerin statülerinin, değişen şartlara göre uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesi ise bu zaten söylediğiniz şeyler. Teklif haline geldiğinde teklife bakacağız, o konudaki görüş ve düşüncelerimizi de açıklayacağız. Hani doğmadık çocuğa kaftan biçme gibi bir şey oldu, değerlendirmelerimiz. Görelim bakalım."

"Çocuk doğmuş"

Yavuzyılmaz ise "'Doğmamış çocuk' dediniz ama çocuk doğmuş.' yanıtını verdi.

Bunun üzerine Karakaya, şunları söyledi:

"Bazen siyasette bu yanlışlar yapılıyor. Son dönemlerde de çok yapılmaya başlandı. Ortaya bir şey çıkmadan ya da onun uzmanları, yetkili kurum ve kuruluşları o konuyla ilgili ortaya bir fikir beyan etmeden kamuoyunda bu konuları tartışmaya başlayınca iş, 'bir algı manipülasyonu mu?', 'algılar mı yönetilmeye çalışılıyor' sorularını ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla biz bunu genellikle siyasette yaşıyoruz. Özellikle MHP üzerine de yapılan bu konuda haksız, mesnetsiz bir takım suçlamalar, ortada sonuçları yokken ya da bu konuda yetkili yapılar üzerinde çalışırken bunlarla karşılaşıyoruz."

Ekonomi politikasına da değinen Karakaya, "Ekonomik büyümeyle ve işsizlikle ilgili rakamlara, oradaki trendlere bakıldığında uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başlayacağının işaretleri ortaya çıktı." bilgisini paylaştı.

MHP heyetiyle ayrıca Yeniden Refah Partisi heyeti de bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını söyledi - Son Dakika

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